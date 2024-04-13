Оболонь и Минай не смогли выявить сильнейшего в поединке 24-го тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор встречи на "Футбол 24".

Уже на 12-й минуте Оболонь осталась в меньшинстве: Рыбка выскочил на перехват и сыграл в подкате против Устименко, попав тому в ногу. Место в воротах занял Федоривский. Минай в большинстве смог забить только после перерыва, и то с пенальти. Федоривский еще и сумел отбить его, но арбитр заставил перебивать 11-метровый, ведь вратарь покинул линию ворот.

Оболонь расписала ничью с Минаем в битве с двумя удалениями, двумя стойками и перебитым пенальти – Рыбка подставил киевлян

Оболонь быстро отыгралась – Приймак замкнул навес Грисьо. Минай вскоре остался вдесятером – вторую желтую получил Корнийчук. В итоге, команды так и разошлись миром.