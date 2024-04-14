"Вітаю Оболонь з хорошою грою. Вони заслужили це очко, вони билися до кінця, не здавалися. Щодо моєї команди, дякую їм за самовіддачу, тому що вони дійсно втратили багато сил. Хотіли виграти, але, на жаль, величезна кількість дитячих помилок призвела до такого результату.

Два вилучення та перебитий пенальті у відеоогляді матчу Оболонь – Минай – 1:1

Які саме помилки? Не хочу про це говорити. Чесно, вперше таке у мене, що немає сил взагалі щось сказати. Мені потрібно спочатку все проаналізувати. Я раніше вже зазначав, що у нас немає винних, нікого не звинувачуємо, завжди команда винна, якщо не виграли.

Я незадоволений тим, як команда грала у більшості. Мені взагалі не сподобалося, як ми грали. Вибрали хорошу тактику, добре почали. Те, що я від них вимагав – вони й робили. До червоної картки все було добре в нас. А потім, коли ми стали грати в більшості, все, про що ми домовлялися, зникло. Напевно, вони не були готові до цього.

Дуже важливо було не вилучитися у відповідь, але не вдалося, тому що було багато дитячих помилок, не ухвалювали правильні рішення.

Щодо емоцій... У мене стрес, вперше треба щось випити, щоб заспокоїтися, тому що я загалом не такий, завжди нормально реагую на різні ситуації. Можливо, я багато вимагаю від цієї команди, тому що мені хочеться завжди більшого. Хочеться вигравати, брати очки з будь-яким суперником.

Може, у нас дійсно немає сил для цього. Тому я настільки імпульсивний був. Особливо коли стали грати в більшості, я дуже сильно хотів перемогти. У нас був дуже хороший шанс, щоб наздогнали всіх інших, які теж борються за виживання в УПЛ. На жаль, ми не змогли це зробити", – сказав Любеновіч у коментарі УПЛ ТБ.

Нагадаємо, після 24-х турів Минай залишається у турнірній таблиці УПЛ останнім, і відстає від рятівної 12-ї сходинки на 8 очок.

Оболонь розписала нічию з Минаєм у битві з двома вилученнями, двома стійками й перебитим пенальті – Рибка підставив киян