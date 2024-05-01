Английский нападающий отметился голом в ворота Андрея Лунина, удачно реализовал пенальти. Этот гол стал восьмым для Харри Кейна в Лиге чемпионов.

"Он был наказан качеством мадридцев": Тухель резко раскритиковал игрока Баварии за матч с Реалом

Статистический портал Opta подсчитал, что лидер Баварии принимал непосредственное участие в 11 голах в Лиге чемпионов – восемь голов и три результативные передачи. Кейн стал первым англичанином, которому удалось достичь такого результата в соревновании. Он обошел по этому показателю Дэвида Бекхэма (сезон 1998/99) и Стивена Джеррарда (2007/08), у которых по системе гол + пас по 10 баллов.

В текущем сезоне Кейн провел за Баварию 43 матча. В активе нападающего 43 гола и 11 ассистов.

Напомним, первая встреча между мюнхенцами и Реалом закончилась вничью 2:2. Ответный матч состоится 8 мая.

Бавария расписала ничью с Реалом в первом полуфинале ЛЧ – Лунин пропустил в ближний, Винисиус и Кроос спасли Мадрид