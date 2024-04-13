Оболонь и Минай в рамках 24-го тура УПЛ 2023/24 победителя не определили (1:1). Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Для Оболони матч начался ужасно. Уже на 10-й минуте команда осталась в меньшинстве в результате удаления голкипера. Устименко получил передачу на ход, а Рыбка выбежал за пределы штрафной и срезал Дениса в подкате – чистая красная! В рамку встал Федоривский, Запорожец сел на скамейку.

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Дальнейший штрафной мог завершиться голом Миная. Устименко прямым ударом попал в перекладину. Это было не последнее попадание в каркас ворот Оболони – на 41-й минуте Поддубный замыкал подачу со стандарта, пробив головой в падении и попав в штангу.

В целом, первый тайм оказался катастрофическим для киевлян. в первом тайме Минай нанес 9 ударов против 4-х у "пивоваров". Кроме двух попаданий в каркас, вспоминается классный выстрел Вакулы с линии штрафной под ближнюю стойку (Федоривский парировал). Кроме того, после замыкания Скибы мяч упал на внешнюю сторону сетки.

Оболонь явных голевых возможностей не имела, однако на перерыв отправилась при нулях на табло. Минай смог дожать хозяев лишь через 10 минут после возобновления игры, заработав пенальти – его привез Осман, который локтем сыграл в голову Петьку.

Федоривский взял удар Устименко с "отметки", но при этом вышел за линию аж двумя ногами.

Пенальти приказали перебить, и со второй попытки Устименко переиграл голкипера. 0:1! Впрочем, счастье закарпатцев длилось недолго. Уже на 62-й минуте Оболонь сравняла счет в результате высокой подачи Грисьо, которую замкнул Приймак – 1:1!

А еще через пять минут составы сравнялись. Корнийчук сфолил против Прокопенко и получил вторую желтую карточку.

После этого инициативу перехватила Оболонь. Трижды "пивовары" пробивали с дистанции до 10-ти метров, однако Кемкин выполнил два сейва, а еще один выстрел накрыл Устименко. Кроме того, был один лонгшот (без проблем для Кемкина) и ряд кроссов без логического завершения.

В конце концов, финальный свисток зафиксировал ничью. Результат очень невыгодный для обеих команд. Оболонь осталась в зоне плей-офф за выживание, но отрыв от прямого вылета составляет лишь два очка. Минай же остается в четырех зачетных баллах от переходных матчей. И это только начало тура – в конце ситуация может существенно ухудшиться.

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