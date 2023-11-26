Надеин наехал на Шахтер, обвинив во лжи: "Обещали поделиться премиальными, но Верес денег не получил"
Президент Вереса Иван Надеин заявил, что дончане не дали ровенскому клубу ни копейки из обещанного ранее.
"Команды из еврокубков не поделились премиальными. Никто. Действительно обещали. Но, я так понимаю, больше обещал Шахтер и декларировал.
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Денег мы не получили, отчета также. Для Шахтера это немножко странно, потому что, например, телеканалы "Футбол" во время войны до копейки выполнили свои обязательства.
Поэтому я почему-то надеюсь, что Шахтер, если дал слово, то его сдержит. В футболе по-другому нельзя. Наверное, можно будет поставить вопрос на следующей встрече. Ну дайте тогда отчет. Такая позиция была. Где оно сейчас – не знаю", – сказал Надеин в эфире клубного YouTube-канала.
К слову, Верес в последнее время сотрясла череда скандалов: сначала у ровенчан сорвался трансфер футболиста в Карпаты, а Надеин вступил в перепалку с агентами игрока и пригрозил им, а затем Хозяйственный суд Ровенской области открыл производство о банкротстве ПАО "Ровенский народный клуб "Верес".
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