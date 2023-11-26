Президент Вереса Иван Надеин заявил, что дончане не дали ровенскому клубу ни копейки из обещанного ранее.

"Команды из еврокубков не поделились премиальными. Никто. Действительно обещали. Но, я так понимаю, больше обещал Шахтер и декларировал.

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Денег мы не получили, отчета также. Для Шахтера это немножко странно, потому что, например, телеканалы "Футбол" во время войны до копейки выполнили свои обязательства.

Поэтому я почему-то надеюсь, что Шахтер, если дал слово, то его сдержит. В футболе по-другому нельзя. Наверное, можно будет поставить вопрос на следующей встрече. Ну дайте тогда отчет. Такая позиция была. Где оно сейчас – не знаю", – сказал Надеин в эфире клубного YouTube-канала.

К слову, Верес в последнее время сотрясла череда скандалов: сначала у ровенчан сорвался трансфер футболиста в Карпаты, а Надеин вступил в перепалку с агентами игрока и пригрозил им, а затем Хозяйственный суд Ровенской области открыл производство о банкротстве ПАО "Ровенский народный клуб "Верес".

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