Президент Вереса Иван Надеин заявил, что у болельщиков нет повода для паники.

"Никакого банкротства нет. Это нормальный процесс, который никак не отразится на жизни клуба. Общепринятая в мире процедура урегулирования кредиторской задолженности. Футбол – убыточное дело. Абсолютное большинство украинских клубов убыточны".

Верес рискует стать банкротом – открыто судебное производство

Верес – это публичное акционерное общество, сдающее свою аудиторскую отчетность по международным стандартам. Проходим комплексный аудит финотчетности. За три года деятельности публичного акционерного общества у нас действительно появилась определенная задолженность. Построили поля. Действительно, есть задолженность перед подрядчиком. Но это все урегулировано.

Единственный законный механизм – процедура, в которую мы вошли. Это не объявление банкротства. А процедура, которая будет урегулирована законным способом решением суда. Это оздоровление и восстановление. По этой процедуре мы выйдем без долгов и это будет положительным сигналом для наших акционеров. Признаком, что мы умеем открыто работать с долгами, а не решать этот вопрос под сукном. Уверен, стоимость наших акций на бирже только вырастет", – цитирует Надеина клубная пресс-служба Вереса.

Напомним, что Верес сейчас занимает предпоследнее место в УПЛ, имея всего 8 очков после 14 сыгранных матчей.

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