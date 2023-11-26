Президент Вереса Іван Надєїн заявив, що донеччани не дали рівненському клубу жодної копійки з обіцяного раніше.

"Команди з єврокубків не поділилися преміальними. Ніхто. Дійсно обіцяли. Але, я так розумію, більше обіцяв Шахтар та декларував.

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Грошей ми не отримали, звіту також. Для Шахтаря це трошки дивно, бо, наприклад, телеканали "Футбол" під час війни до копійки виконали свої зобов’язання.

Тому я чомусь сподіваюся, що Шахтар, якщо дав слово, то його дотримається. У футболі по-іншому не можна. Напевно, можна буде поставити питання на наступній зустрічі. Ну дайте тоді звіт. Така позиція була. Де воно зараз – не знаю", – сказав Надєїн в ефірі клубного YouTube-каналу.

До слова, Верес останнім часом струсонула низка скандалів: спочатку у рівнян зірвався трансфер футболіста у Карпати, а Надєїн вступив у перепалку з агентами гравця і пригрозив їм, а згодом Господарський суд Рівненської області відкрив провадження про банкрутство ПАТ "Рівненський народний клуб "Верес".

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