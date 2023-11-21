Похоже, что Верес переживает далеко не лучшие времена. Дело о банкротстве клуба УПЛ уже находится на рассмотрении в суде.

Хозяйственный суд Ровенской области открыл производство о банкротстве Публичного акционерного общества "Ровенский народный клуб "Верес"", сообщает официальный сайт Верховного суда Украины.

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По информации издания Liga.net, с заявлением об открытии производства по делу о банкротстве Вереса обратилась ООО "Строительная фирма "Базиспромстрой". "Базиспромстрой" – генеральный подрядчик строительства тренировочной базы Вереса. В 2021 году компанию выбрали для строительства двух полноразмерных полей с искусственным и натуральным покрытием в Ровно на участке между улицей Защитников Мариуполя и Холмом Славы.

Сейчас у Вереса есть два тренировочных поля, но клуб также говорил о планах построить трехэтажную мультифункциональную базу для основной и юношеской команд. По словам президента клуба, на первом этаже базы будут раздевалки, спа-зона, тренажерный зал, спортивный зал, столовая, кухня. Второй этаж будет жилым, а на третьем будут ивент-холл, клубный офис террасы для просмотра матчей на полях клубной базы. Также рассматривается возможность строительства третьего поля с натуральным газоном и подогревом.

Напомним, что Верес сейчас занимает предпоследнее место в УПЛ, имея лишь 8 очков после 13 сыгранных матчей.

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