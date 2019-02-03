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Начались подводные поиски пропавшего без вести самолета с Салой

13:10 271 Читати українською
Начались подводные поиски пропавшего без вести самолета с Салой
Эмилиано Сала / Фото из соцсетей

Комитет по расследованию авиационных происшествий (AAIB) начал новый этап поисков пропавшего самолета, на котором находился форвард Кардиффа Эмилиано Сала.

Сегодня, 3 февраля, специалисты AAIB на судне Geo Ocean III будут проводить под водой поиски пропавшего без вести самолета на котором находился Эмилиано Сала, сообщает BBC.

На побережье Франции нашли части пропавшего самолета Салы

Этот этап поисков продлится 3 дня.

Вместе с AAIB самолет будет искать частное судно, которое не прекратит поиски, пока обломки не будут найдены.

Напомним, Сала перешел из Нанта в Кардифф за рекордные для британского клуба 17 млн евро. 21 января во время перелета в Англию самолет с футболистом исчез с радаров.

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Теги
Англия Кардифф Кардифф Эмилиано Сала Эмилиано Сала
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