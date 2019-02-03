Начались подводные поиски пропавшего без вести самолета с Салой

Комитет по расследованию авиационных происшествий (AAIB) начал новый этап поисков пропавшего самолета, на котором находился форвард Кардиффа Эмилиано Сала.

Сегодня, 3 февраля, специалисты AAIB на судне Geo Ocean III будут проводить под водой поиски пропавшего без вести самолета на котором находился Эмилиано Сала, сообщает BBC.

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Этот этап поисков продлится 3 дня.

Вместе с AAIB самолет будет искать частное судно, которое не прекратит поиски, пока обломки не будут найдены.

Напомним, Сала перешел из Нанта в Кардифф за рекордные для британского клуба 17 млн евро. 21 января во время перелета в Англию самолет с футболистом исчез с радаров.

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