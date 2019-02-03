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Розпочались підводні пошуки зниклого безвісти літака з Салою

13:10 25 Читать на русском
Розпочались підводні пошуки зниклого безвісти літака з Салою
Еміліано Сала / Фото з соцмереж

Комітет з розслідування авіаційних пригод (AAIB) розпочав новий етап пошуків зниклого літака, на якому перебував форвард Кардіффа Еміліано Сала.

Сьогодні, 3 лютого, фахівці AAIB на судні Geo Ocean III будуть проводити під водою пошуки зниклого безвісти літака на якому перебував Еміліано Сала, повідомляє BBC.

На узбережжі Франції знайшли частини зниклого літака Сали

Цей етап пошуків триватиме 3 дні.

Разом з AAIB літак шукатиме приватне судно, яке працюватиме, поки уламки не будуть знайдені.

Нагадаємо, Сала перейшов з Нанта у Кардіфф за рекордні для британського клубу 17 млн євро. 21 січня під час перельоту в Англію літак з футболістом зник з радарів.

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Теги
Кардіфф Кардіфф Англія Еміліано Сала Еміліано Сала
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