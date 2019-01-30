На побережье Франции нашли части пропавшего самолета Салы

Отдел расследования авиационных происшествий Великобритании сообщил новые подробности поисков пропавшего самолета, на котором находился нападающий Кардиффа Эмилиано Сала.

На побережье полуострова Котантен представителями французского бюро расследований найдены две подушки от сидений, которые, скорее всего, принадлежали самолету Piper PA-47 Malibu, на котором находился Эмилиано Сало, сообщает Wales Online.

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"Скорее всего, это части пропавшего самолета.

Мы определили приоритетную зону поиска под водой площадью около четырех квадратных морских миль, чтобы постараться найти и определить возможные части самолета", – говорится в заявлении французского бюро расследований.

Напомним, самолет с Салой на борту пропал над Ла-Маншем поздно вечером 21 января. Длительные поиски пропавшего пилота и футболиста ни к чему не привели.

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