После поражения от Удинезе в СМИ появилась информация о том, лидеры Лацио даже не пытались переубедить Сарри остаться в команде. Чиро Иммобиле в своём Instagram утверждает, что эта информация не соответствует действительности.

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"Я всегда был в распоряжении Сарри, как и раньше для любого другого тренера в моей карьере. Вчера вместе со всеми моими партнёрами по команде мы пытались изменить его мнение о решении подать в отставку. Вечером мы обсудили это с клубом, но решение тренера было непоколебимым по личным причинам, что подтвердили президент и спортивный директор.

Началась кампания по очернению меня и моих одноклубников. Я разочарован тем, что меня втянули в это, но я не допущу, чтобы меня использовали для других целей. В футболе хорошо известно, что неблагодарность – это всего лишь вчерашняя любовь", – написал Иммобиле.

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