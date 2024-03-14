Після поразки від Удінезе в ЗМІ з'явилася інформація про те, лідери Лаціо навіть не намагалися переконати Саррі залишитися в команді. Чіро Іммобіле у своєму Instagram стверджує, що ця інформація не відповідає дійсності.

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"Я завжди був у розпорядженні Саррі, як і раніше для будь-якого іншого тренера в моїй кар'єрі. Вчора разом з усіма моїми партнерами по команді ми намагалися змінити його думку щодо рішення подати у відставку. Увечері ми обговорили це з клубом, але рішення тренера було непохитним з особистих причин, що підтвердили президент і спортивний директор.

Почалася кампанія з очорнення мене і моїх одноклубників. Я розчарований тим, що мене втягнули в це, але я не допущу, щоб мене використовували для інших цілей. У футболі добре відомо, що невдячність – це всього лише вчорашня любов", – написав Іммобіле.

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