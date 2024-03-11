Серия А, 28-й тур

Лацио – Удинезе – 1:2

Голы: Джанетти, 49 – Лукка, 47, Саррага, 51

Удалён: Перес, 90+4 (Удинезе)

Домашний матч Лацио состоялся на фоне протестов болельщиков. Перед игрой на стадион появился баннер: "Клуб, который не защищает своих болельщиков, не заслуживает уважения". Позже в первом тайме тифози "орлов" вывесили баннер с надписью: "Только футболка", намекая на то, что болеют не за игроков Лацио, а за саму идею этой команды. Так фанаты Лацио протестовали против плохих результатов своей команды, а также против того, что клуб не защитил их в Мюнхене после давки возле турникетов.

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Как болельщики поддерживали свою команду – так она и сыграла. Без трёх дисквалифицированных игроков Лацио уступил Удинезе со счётом 1:2, причём Маурицио Сарри снял капитана Чиро Иммобиле с игры на 60-й минуте. Усевшись на скамейку запасных, Чиро выпалил в адрес тренера: "Мы проигрываем 1:2, как можно так поступать?"

К слову, оба мяча римляне пропустили в начале второго тайма – от Лукки и Сарраги. Это – давняя болезнь команды в этом сезоне, о которой Сарри неоднократно говорил. У футболистов Лацио есть привычка "выключаться" после возвращение на поле с 15-минутного перерыва...