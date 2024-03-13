Специалист после поражения от Удинезе решил уволиться. Сарри понял, что потерял контроль над командой, поэтому сам инициировал свое увольнение.

Лацио проиграл Удинезе на фоне протестов фанатов – Сарри разозлил Иммобиле

Лацио принял отставку. Однако Маурицио Сарри ушел сам. Его тренерский штаб продолжит работать, сообщает официальный сайт "орлов". Функции наставника доверили Джованни Мартушьелло, который был ассистентом Сарри последние пять лет.

Это временное решение. По информации Italy24, клуб уже начал активно искать тренера, который начнет новый период. О легендах – Мирославе Клозе и Томмазо Рокки – речь пока не идет. Лацио хотел бы пригласить Лионеля Скалони (экс-игрок команды), но его будет трудно переманить из сборной Аргентины. Уже состоялись первые контакты с Игорjм Тудором, последним местом работы которого был Марсель, куда он приглашал Руслана Малиновского.