Полузащитник Ливерпуля Наби Кейта стал уже четвертым игроком мерсисайдцев, который оказался на карантине.

Кейта вместе с четырьмя партнерами по сборной Гвинеи сдал положительный тест на коронавирус, сообщает журналист Амаду Макаджи в своем твиттере.

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Отметим, что это уже четвертый игрок Ливерпуля, у которого обнаружили болезнь – ранее COVID-19 нашли у Садио Мане, Тьягу Алькантара и Джердан Шакири.

К слову, Кейта провел 6 поединков в составе "красных" в текущем сезоне, однако результативными действиями не отличался.

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