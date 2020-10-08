Новичком "красных" стал 17-летний вратарь Марсело Питалуга из Флуминенсе, информирует официальный сайт клуба.

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Transfermarkt раскрывает сумму трансфера – 750 тысяч евро. Сейчас он будет тренироваться и играть за юношескую команду Ливерпуля. К слову, во Флуминенсе он также не успел провести ни одного поединка на взрослом уровне.

Добавим, что Питалуга вместе со сборной Бразилии выиграл домашний чемпионат мира U-17, который проходил в ноябре прошлого года.

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