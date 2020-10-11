Півзахисник Ліверпуля Набі Кейта став уже четвертим гравцем мерсисайдців, який опинився на карантині.

Кейта разом з чотирма партнерами по збірній Гвінеї здав позитивний тест на коронавірус, повідомляє журналіст Амаду Макаджі у своєму твіттері.

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Відзначимо, що це вже четвертий гравець Ліверпуля, у якого виявили хворобу – раніше COVID-19 знайшли в Садьйо Мане, Тьягу Алькантари та Джердана Шакірі.

До слова, Кейта провів 6 поєдинків у складі "червоних" у поточному сезоні, однак результативними діями не відзначався.

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