В рамках 4-го тура АПЛ Вест Бромвич на выезде уступил Саутгемптону. Счет и отчет о матче читайте на "Футбол24".

Чемпионат Англии 2020/21, 4-й тур

Саутгемптон – Вест Бромвич – 2:0

Голы: Дьєнепо, 41, Ромеу, 69

Арсенал – Шеффилд Юнайтед – начало в 16:00

Вулверхэмптон – Фулхэм – начало в 16:00

Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм – начало в 18:30

Астон Вилла – Ливерпуль – начало в 21:15

Вест Бромвич приехал в гости к Саутгемптону. "Святые" с первых минут выглядели фаворитами, но забить смогли только под занавес тайма. Мяч отскочил от защитника прямо в ноги к Дьенепо, который технично взял под себя и с разворота пробил в правый нижний угол.

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Во втором тайме хозяева увеличили преимущество. Армстронг с левого фланга навесил в штрафную, а Ромеу ударом в касание замкнул. Этот гол стал последним во встрече и финальный свисток зафиксировал уверенную победу Саутгемптона – 2:0.

"Святые" одержали вторую победу в сезоне и поднялись на 10-ю строчку турнирной таблицы, а Вест Бромвич продолжил безвыигрышную серию и занимает 17-е место первенства.

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