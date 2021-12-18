Один из лидеров киевского клуба отправился на отдых на Мальдивы, но имел в планах несколько особенное. Именно там Виктор Цыганков попросил свою любимую стать его женой.

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Девушка, очевидно, согласилась. Соответствующее фото футболист опубликовал в своих соцсетях. Отметим, что избранница Цыганкова очень непубличная личность. Ее зовут Романа, она из Винницы, как Виктор, но сейчас учится за границей.