Цыганков сделал предложение своей возлюбленной на Мальдивах
20:06 - Читати українською
Полузащитник Динамо Виктор Цыганков вернется из отпуска в новом жизненном статусе.
Один из лидеров киевского клуба отправился на отдых на Мальдивы, но имел в планах несколько особенное. Именно там Виктор Цыганков попросил свою любимую стать его женой.
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Девушка, очевидно, согласилась. Соответствующее фото футболист опубликовал в своих соцсетях. Отметим, что избранница Цыганкова очень непубличная личность. Ее зовут Романа, она из Винницы, как Виктор, но сейчас учится за границей.
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