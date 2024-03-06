“Преданный болельщик Динамо, Владимир проявлял непоколебимую преданность и героизм на фронте. Он отдал свою жизнь во время выполнения боевого задания в районе Ивановского, неподалеку Бахмута.

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Владимир был старшим солдатом и снайпером 241-й бригады ТРО. Его смерть стала большим ударом и невосполнимой потерей. Собратья очень ценили его героизм, мужество, профессионализм и высокий уровень мастерства", – говорится в сообщении пресс-службы Динамо.

Прощание с Владимиром состоится 7 марта 2024 года в 11:00 в Свято-Михайловском соборе города Киева.

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