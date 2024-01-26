"Мы с ним играли вместе за Динамо-2, юниорскую и молодежную сборную, потом и в Джуниорсе пересеклись. Серега был замечательный игрок – техничный, толковый, умный. Мне с ним очень нравилось играть в центре поля, я получал одно удовольствие. Я его называл флегматом, он постоянно был на своей волне. Серега мог как и запороть момент, так и из говна сделать конфетку.

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У нас были банды: я с Милевским, Димка Воробей с Сытником, а Рожок с Яценко. Но на заездах мы всегда нормально общались. Как человек, Серега был тихим и спокойным, но когда в настроении – то шутки травил отличные. Я иногда даже плакал от его юмора, а сейчас плачу от горя, из-за того, что Сереги с нами больше нет.

Почему на него не обратили внимание тренеры первой команды Динамо? Наверное, такая судьба. Не всех в первую команду подтягивают. Но я был с ним на поле и видел его уровень, поэтому могу смело сказать, что он заслуживал играть в первой команде Динамо и сборной Украины. Обидно, что тренеры этого не увидели.

Последний раз я видел Рожко месяцев 4-5 назад. Я приехал на товарищескую игру Штурма. Серега тоже там был в военной форме, он как раз вернулся с передовой. Помню, что он сказал: "На передовой очень и очень громко". Я ему ответил: "Главное – береги себя. Держись, друг", – поделился Алиев в интервью Українському футболу.

Напомним, Рожок – воспитанник Динамо (находился на контракте с 2001 по 2005 годы, однако за главную команду так и не дебютировал). В Украине играл за Таврию, Говерлу, киевский ЦСКА, Харьков, Десну, Оболонь, Кривбасс, Черноморец и кропивницкую Звезду.

За рубежом выступал в чемпионате Беларуси, защищая цвета Минска, Белшины, Немана, Витебска, Гомеля и Смолевичей. Стал обладателем Кубка страны в составе Минска. С 2019-го Сергей выступал на любительском уровне. Его последним клубом был Штурм из Киевской области. Забил 2 гола в 13 матчах за молодежную сборную Украины.

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