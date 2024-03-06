Чергова жахлива втрата спіткала українську футбольну громадськість. На війні з Росією загинув захисник України Володимир Основенко.

"Відданий вболівальник Динамо, Володимир проявляв непохитну відданість та героїзм на фронті. Він віддав своє життя під час виконання бойового завдання в районі Іванівського, неподалік Бахмута.

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Володимир був старшим солдатом та снайпером 241-ї бригади ТРО. Його смерть стала великим ударом та непоправною втратою. Побратими дуже цінували його героїзм, мужність, професіоналізм та високий рівень майстерності", – йдеться у повідомленні пресслужби Динамо.

Прощання з Володимиром відбудеться 7 березня 2024 року о 11:00 в Свято-Михайлівському соборі міста Києва.

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