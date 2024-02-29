Большую потерю понесло футбольное сообщество Украины. Еще один патриот отдал ради страны самое ценное – свою жизнь.

Фанат Динамо Егор "Кобзарь" Волошин погиб на войне с Россией, сообщает объединение ультрас WBC на своей странице в социальной сети Facebook.

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"С большой грустью сообщаем о гибели нашего военного героя. Он отдал свою жизнь, защищая нашу страну от российской угрозы. Егор вступил в ряды Вооруженных Сил Украины с первых дней, а год назад перевелся в ряды 3 ОШБр. Прошел сложные испытания на Бахмуте и Авдеевском коксохимическом заводе.

Он был примером настоящего патриота и отличался отвагой и преданностью своему долгу. Мы выражаем глубокие соболезнования его родным, друзьям и собратьям. Его подвиг и самоотверженность всегда будут жить в наших сердцах, вдохновляя нас на дальнейшие свершения во имя свободы и независимости Украины! Слава Герою! Покойся с миром", – говорится в сообщении.