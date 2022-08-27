"Друзья, вас когда-то посещали мысли о том, как выглядели бы футбольные поля, если бы ими ежедневно и каждую ночь не занимались "пчелки" с агрономической службы? Я всегда гнал такие мысли, потому что прекрасно отдавал себе отчет в том, что отсутствие квалифицированного и регулярного ухода означает фактическую смерть футбольного газона.

"Выкрутили даже батареи и розетки": Санин показал уничтоженный офис Мариуполя после "освобождения" оккупантами

К сожалению, оккупация Мариуполя российскими орками заставила своими глазами убедиться в моих опасениях. Это тренировочные поля ФК Мариуполь, до войны – одна из лучших тренировочных площадок профессионального футбола Украины.

Интеллектуальная система автоматического полива, энергоэффективная система освещения, комфортная трибуна на 200 зрителей, многофункциональная телевизионная башня – все это и многое другое мы реализовали в предвоенные годы. Сейчас на тренировочных полях ФК Мариуполь властвует "русский мир" во всей своей нелепой красоте", – написал Санин в своем Facebook, прикрепив соответствующие фотографии.

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