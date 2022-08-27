"Друзі, вас колись відвідували думки про те, який вигляд мали б футбольні поля, якби ними щодня та щоночі не займалися "бджілки" з агрономічної служби? Я завжди гнав такі думки геть, бо чудово усвідомлював те, що відсутність кваліфікованого і регулярного догляду означає фактичну смерть футбольного газону.

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На жаль, окупація Маріуполя російськими орками змусила на власні очі переконатися у моїх побоюваннях. Це тренувальні поля ФК Маріуполь, до війни – один із найкращих тренувальних майданчиків професіонального футболу України.

Інтелектуальна система автоматичного поливу, енергоефективна система освітлення, комфортна трибуна на 200 глядачів, багатофункціональна телевізійна вежа – все це та багато іншого ми реалізували у передвоєнні роки. Зараз на тренувальних полях ФК Маріуполь панує "русский мир" у всій своїй безглуздій красі", – написав Санін у своєму Facebook, прикріпивши відповідні світлини.

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