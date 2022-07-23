Оккупантский клуб Уфа стремится получить процент с продажи Александра Зинченко в Арсенал. Об этом заявил генеральный директор Шамиль Газизов.

"Закон есть закон, там выйдет более 250 тысяч евро. Обсуждался ли вопрос о компенсации с Российским футбольным союзом? Нет. Есть закон, он трактуется и все.

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Компенсацию мы получим. Там может быть задержка из-за того, что сейчас. А все остальное работает", – заявил Газизов в комментарии российским "СМИ". Пока неизвестно, сможет ли получить оккупантский клуб платеж солидарности из-за санкций.

Напомним, Зинченко выступал за Уфу с 2015 по 2016 годы. Арсенал заплатил Ман Сити за трансфер украинца около 35 млн евро, а Александр подписал контракт на четыре года.