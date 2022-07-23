Микель Артета размышляет над тем, чтобы бросить Александра Зинченко в первый бой за Арсенал как можно скорее.

По информации портала football.london, Александр Зинченко может дебютировать в футболке Арсенала уже в это воскресенье. В этот день (точнее, в три ночи по Киеву) "канониры" проведут товарищеский матч против Челси в рамках предсезонной подготовки во Флориде.

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Микель Артета сообщил, что всё будет зависеть от тренировки, проведённой в субботу. "Он планирует тренироваться, ему разрешено тренироваться, и если он будет чувствовать себя хорошо, то, возможно, завтра у него будет несколько минут. Мы примем это решение, но я уверяю вас, что игрок будет давить, чтобы сыграть несколько минут", – заявил главный тренер "канониров".

Напомним, украинец перебрался в Арсенал после шести лет в Манчестер Сити. С лондонцами он подписал долгосрочный контракт, а "горожане" заработали на его трансфере 35 млн евро.

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