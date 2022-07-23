Окупантський клуб Уфа прагне отримати відсоток з продажу Олександра Зінченка в Арсенал. Про це заявив генеральний директор Шаміль Газізов.

"Закон є закон, там вийде понад 250 тисяч євро. Чи обговорювалося питання щодо компенсації з Російським футбольним союзом? Ні. Є закон, він трактується і все.

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Компенсацію ми отримаємо. Там може бути затримка через те, що є зараз. А все інше працює", – заявив Газізов у коментарі російським "ЗМІ". Наразі невідомо, чи зможе отримати окупантський клуб платіж солідарності через санкції.

Нагадаємо, Зінченко виступав за Уфу з 2015 по 2016 роки. Арсенал заплатив Ман Сіті за трансфер українця близько 35 млн євро, а Олександр підписав контракт на чотири роки.

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