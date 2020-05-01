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На Роналдиньо вешают очередной криминал и находят новые подтексты странного ареста

10:42 26 Читати українською
На Роналдиньо вешают очередной криминал и находят новые подтексты странного ареста
Арестованный Роналдинью

Интриги вокруг легендарного бразильца набирают обороты. Местная пресса утверждает, что с арестом не все так просто.

Рони и его брат Роберто были арестованы за попытку пересечь границу Бразилии с Парагваем по поддельным паспортам. Оба провели за решеткой около месяца, а потом под залог в размере 1,6 млн долларов вышли под домашний арест.

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Однако бразильская пресса предполагает, что в этом деле не все так просто. Jornal de Brasília связывает арест с другим криминалом Роналдиньо. Бывший футболист предоставляет один из собственных домов в Порту-Алегри для организации незаконных азартных игр. Роналдиньо, по сути, на родине превратили в лицо подпольного гейминга.

В распоряжение источника попали документы, на которых указано, что незаконная организация Winpoker, которая тайно проводит незаконные игры в Порту-Алегри, зарегистрирована на дом Роналдиньо.

Издание предполагает, что реальной причиной ареста в Парагвае могла стать эта незаконная деятельность, а версию с поддельными паспортами придумали по просьбе бразильских властей, которые не хотели допустить громкого скандала.

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Мир Роналдиньо Роналдиньо
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