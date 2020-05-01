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На Роналдінью вішають черговий кримінал і знаходять нові підтексти дивного арешту

1 травня 10:33 413 Читать на русском
На Роналдінью вішають черговий кримінал і знаходять нові підтексти дивного арешту
Арештований Роналдінью

Інтриги навколо легендарного бразильця набирають обертів. Тамтешня преса переконує, що з арештом не все так просто.

Роні та його брат Роберто були заарештовані за спробу перетнути кордон Бразилії з Парагваєм за підробленими паспортами. Обоє провели за ґратами близько місяця, а потім під заставу в розмірі 1,6 млн доларів вийшли під домашній арешт.

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Однак бразильська преса припускає, що у цій справі не все так просто. Jornal de Brasília пов'язує арешт з іншим криміналом Роналдінью. Колишній футболіст надає один з власних будинків у Порту-Алегрі для організації незаконних азартних ігор. Роналдінью, по суті, на батьківщині перетворили в обличчя підпільного геймінгу.

У розпорядження джерела потрапили документи, на яких вказано, що незаконна організація Winpoker, що таємно проводить незаконні ігри в Порту-Алегрі, зареєстрована на будинок Роналдінью.

Видання припускає, що реальною причиною арешту в Парагваї могла стати ця незаконна діяльність, а версію з підробленими паспортами придумали на прохання бразильської влади, яка не хотіла допустити гучного скандалу.

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