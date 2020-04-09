Роналдиньо отбывает домашний арест в фантастических условиях – узник или король?

Звездный бразилец мог бы стать героем фильма "Иллюзия обмана". Его арест превращается в большое шоу.

Роналдиньо заменили тюремное заключение на домашний арест, о котором, пожалуй, мечтает не один житель Парагвая. 40-летний экс-футболист Барселоны и сборной Бразилии будет ожидать окончательный приговор суда в роскошном отеле "Palmaroga".

Роналдинью шумно покидал тюрьму – журналисты и фанаты "затероризувалы" бразильца

Бразилец получил в собственное распоряжение президентский люкс, откуда открывается роскошный вид на бухту Асунсьона. Ежедневно он наслаждается пятизвездочным обслуживанием номеров, огромным бассейном, джакузи, собственной кухней, просторным балконом и 55-дюймовым телевизором.

Напомним, Рони и его брат Роберто арестованы за попытку пересечь границу с поддельными паспортами. Оба провели за решеткой около месяца, но обвинения с них пока не сняты.

Роналдінью – 40: він сидить з наркоторговцями та корумпованими політиками, втративши все