Роналдінью сидить з наркоторговцями та корумпованими політиками: в'язниця – його (не) свідомий вибір

Один з найкращих гравців в історії футболу потрапив за грати. В'язниця – передбачуваний етап його життя.

Роналдінью складно описувати звичайними словами. Розповідати про нього – означає оспівувати генія, який народжується раз на півстоліття. Це кар’єра людини, яка мала все, але реалізувала незначний відсоток власного потенціалу. Він міг правити роками, якби не величезна спокуса перед земними насолодами. Бразилець обожнює творити з м’ячем (пляж, футзал, звичайнісінька пляшка з імпровізованими воротами-камінцями), хоча й не вважає футбол усім своїм життям. Було б інакше, його гегемонія не тривала б два або три роки. Але ж які це були роки!

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Жоан Лапорта добре розумів, кого підписує влітку 2003-го. В Парижі Діньйо мав репутацію гедоніста. Колишній наставник ПСЖ Луїс Фернандес називав його тактично недисциплінованим і схильним до світських тусовок. "На зборах він розважався з жінками", – зізнається тренер. Схожий спосіб життя не завадив йому стати найкращим на планеті після трансферу в Барсу. Шляхи обох перетнулись більш ніж вчасно.

Каталонці перебували на етапі перебудови. Після років депресії "Гаушу" осяяв Камп Ноу, наче святкова гірлянда, з посмішкою і магією. Його дебют став красивою метафорою всього, що відбувалось з "блаугранас" далі: ніч і футбол. Перший матч бразильця за Барсу увійшов в історію як Ніч Гаспачо. Аномально пізній час гри (1:05) змушував клуб ретельніше подбати про 80 тисяч фанів, які сиділи на трибунах фактично до світанку. Холодний суп з тертих помідорів у спекотну пору року – саме воно. В епіцентрі веселощів і сюрреалізму Роні продемонстрував свою найкращу версію. Попри нічийний результат (1:1) його фантастичний м’яч подарував надію.

Ronaldinho vs Sevilla



Goal Rating - 10/10 pic.twitter.com/pL9yzQt0R5 — FootyGoals (@AllFootyGoals) July 30, 2019

Поведінка зірки поза межами футбольного поля не викликала серйозних проблем у перші сезони. Роналдінью був найкращим, тож боси клубу закривали очі на делікатні моменти. Йому пробачали все. Симптоми неминучої розлуки з’являться у 2006-му, коли вихованець Греміо приведе "кулес" до перемоги в Лізі чемпіонів. Каталонські ЗМІ полювали за ним дискотеках. Діньйо на ударних – звична картина для елітних клубів Барси. Йому більше не потрібно ховати обличчя за маскою. З нічних перформансів бразильця розпочинався ранковий дайджест великих видань. Байки про гастроентерит як офіційне пояснення відсутності гравця на тренуваннях дратували усіх.

Зі схожими манерами не хотів миритись Гвардіола. Він був першим, хто перестав публічно прикривати зірку. Барса хвилювалась через Мессі, який ризикував потрапити під негативний вплив свого "хрещеного батька" у роздягальні. Пеп приймає непросте рішення позбутись Роналдінью.

Саморуйнування

Відхід з Барселони міг стати поворотним моментом у кар’єрі "Чарівника", приводом для переосмислення цінностей, попри те, що вільне падіння розпочалось задовго до 2008-го. Діньйо був з тих зірок, які не рахували гроші. Він не гнався за матеріальним. Вечірки затягувались на декілька днів, але потім він повертався і робив результат. Інша справа, що за цими гулянками ховалась людина, яка руйнувала себе зсередини. Якось один близький друг завітав до Роні на Різдво і неймовірно здивувався – футболіст перебував у цілковитій самотності. Поруч з ним не було навіть родичів.

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Італія та Бразилія – це лише спорадничий спалах таланту. Роналдінью більше ніколи не наблизився до своєї найкращої версії, але все ще вирізнявся не футбольним життям. Фанати Мілана виводили зубастика з нічного клубу за декілька днів до важливого дербі, яке завершилось перемогою Інтера. Він ледь тримався на ногах. Цей інцидент став останньою краплею для босів "россонері".

Хаос

Барселона намагалась реабілітувати Діньйо вже у якості функціонера. Бразильцеві запропонували посаду клубного амбасадора, проте співпраця виявилась рекордно короткою. Замість того, щоб приїхати на власну презентацію, він ганяв м’яча з фанами на одному з пляжів Кастельдефельс. Саботаж, здалось на перший погляд. Далі – публічна підтримка Жаїра Болсонару, ультраправого кандидата на президентських виборах в Бразилії. Це був потужний ляпас для Барси, адже Роні репрезентував каталонський гранд у Південній Америці. Проблеми з законом через липові компанії довершили цілу серію невдач. Зрештою під тиском правосуддя, яке вимагало захмарних штрафів, він визнав себе неплатоспроможним. "На моїх банківських рахунках залишилось 6 євро", – обманював футболіст, щоб уникнути повного фінансового колапсу.

Тоді йому вдалось уникнути в’язниці, але зараз доля виявилась менш поблажливою. Роналдінью та його брата запроторили за грати в Парагваї. Наразі йдеться про запобіжний захід. Обоє намагались потрапити на територію сусідньої з Бразилією країни, підробивши паспорти. Поки триває судовий процес, який зазвичай затягується до шести місяців, суперзірка перебуває в одному місці з наркодилерами і корумпованими політиками. Адвокат намагається виправдати свого клієнта розумовою відсталістю: "Він – дурень. Немає жодних підводних каменів". Натомість сам Діньйо продовжує грати у футбол, ніби нічого не трапилось… з посмішкою і магією.

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