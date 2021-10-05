Правда, работы не затронут футбольную составляющую арены, которую делят Динамо, Шахтер и сборная Украины.

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По информации "Сегодня", на НСК Олимпийский планируется установить новые беговые дорожки, инженерные, теплокоммуникационные сети, прочистить канализацию и закупить спортивное оборудование. Общий бюджет составляет 49,67 млн гривен.

Расходы подрядчика составят 20,96 млн гривен, материальные ресурсы обойдутся в 13,73 млн гривен, зарплата – 3,89 млн гривен. Прибыль подрядчика должна составить 291 тыс. грн. За защитное ограждение для метания молота заплатят 1,21 млг грн. За 288 тыс. гривен закупят стойки для прыжков с шестом (регулировка высоты от 1,5 до 6,35 метра). Также 784 тыс. гривен заплатят за "место приземления для прыжков с шестом" – набор специальных матов.

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