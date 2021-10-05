Щоправда, роботи не стосуватимуться футбольної складової арени, яку ділять Динамо, Шахтар та збірна України.

Україна – Боснія і Герцеговина: матч відбудеться у Львові, затверджений порядок допуску вболівальників

За інформацією "Сегодня", на НСК Олімпійський планується встановити нові бігові доріжки, інженерні, теплокомунікаційні мережі, прочистити каналізацію і закупити спортивне обладнання. Загальний бюджет становить 49,67 млн ​​гривень.

Витрати підрядника складуть 20,96 млн гривень, матеріальні ресурси обійдуться у 13,73 млн гривень, зарплата – 3,89 млн гривень. Прибуток підрядника повинен скласти 291 тис. грн. За захисну огорожу для метання молота заплатять 1,21 млн грн. За 288 тис. гривень закуплять стійки для стрибків з жердиною (регулювання висоти від 1,5 до 6,35 метра). Також 784 тис. гривень заплатять за "місце приземлення для стрибків з жердиною" – набір спеціальних матів.

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