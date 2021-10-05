Інтерв'ю "Футбол 24" із легендарним екс-наставником донецького Шахтаря, львівських Карпат та ряду інших клубів, який понад 5 років тому відійшов від активної діяльності.

Війна на сході України змінила мільйони життів. Для екс-футболіста і тренера Шахтаря та низки інших клубів Валерія Яремченка світ також поділився на "до" і "після". Зараз він майже не слідкує за українським футболом і взагалі не з'являється в українській пресі.

"Мені вже багато років, я нічого не боюся"

– У мене ті ж турботи, що й у всіх, – каже Валерій Іванович. – Зараз, наприклад, перебуваю в гостях у дітей. Більше часу тепер з ними проводжу. Також інколи буваю на дачі.

– Чим нині живе Донецьк?

– Можу сказати, що живе не дуже добре. За останні роки ситуація не змінилася, точніше, погіршилася. Нічого доброго там немає. Спілкуюся з друзями, які там мешкають. Всі прекрасно знають, яка в Донецьку обстановка.

– Раніше ви неодноразово розповідали правду про життя на окупованих територіях. Не боялися говорити про це відверто?

– Мені вже багато років, я нічого не боюся. Може, молодим треба боятися. Моя позиція чітка і непохитна – вона проукраїнська.

– Футбол маєте нагоду дивитися?

– Якщо чесно, то зовсім мало дивлюся. Не до цього тепер, нема можливості.

– До роботи не тягне?

– А де працювати? Де робота є? Скажіть, я туди поїду. Ви ж бачите, яка ситуація у країні. Навіть молоді люди не завжди мають можливість себе реалізовувати. Футбол назавжди залишиться для мене чимось особливим. Він навіть сниться мені.

"Щиро радітиму усім успіхам Кривбаса"

– Футбольну Україну вразив перехід Мірчі Луческу у Динамо. Ви були здивовані таким перебігом подій?

– Ні, я не був здивованим. Луческу – хороший фахівець. На його послуги є попит.

– Ви могли б вчинити аналогічно?

– У мене не було ніколи таких думок. Я у Динамо не грав і не тренував.

– Ви, мабуть, чули, що у Донецьку синьою фарбою замалювали зірку румунського тренера на алеї слави.

– Ставлюся до цього негативно. Засуджувати когось завжди легко. Тренер повинен займатися своєю справою.

– Запрошення Роберто Де Дзербі у Шахтар – виправдане рішення?

– На жаль, складно оцінювати це через рівень чемпіонату. Хотілося би аналізувати його роботу крізь призму суперників. А у нас фактично грають 3-4 команди. Наш чемпіонат – відображення ситуації в країні. Чудес не буває, прикро, що політика втрутилася у футбол і змінила життя кожного з нас.

– Попри негатив, деякі клуби відроджуються. Наприклад, ваш рідний Кривбас, де ви розпочинали футбольну кар'єру.

– Я щиро радітиму усім їхнім успіхам. Сподіваюся, що команда зможе повернутися у Прем'єр-лігу. Не можу сказати, що особливо слідкую за матчами Кривбаса. На превеликий жаль, умови життя диктують свої правила. Практично часу на вболівання немає. Якщо відверто, я навіть не особливо дивився матчі Євро-2020.

– Нещодавно національну команду очолив Олександр Петраков.

– Я знав його ще як футболіста. Якщо людині довірили цю посаду, то її треба підтримати.

"Сумую за Львовом"

– Важкі часи настали для Маріуполя, де ви теж працювали.

– Мабуть, з мого боку не зовсім етично буде давати оцінку. До того ж молодим тренерам. Думаю, чимало факторів впливають на цю ситуацію.

– Почали своє відродження у Другій лізі Карпати. Перебуваєте у курсі справ?

– Я слідкую за Карпатами. Знаєте, Карпати – це не просто команда. Там чудові вболівальники, які вміють спілкуватися, пояснювати свою думку. Це вболівальники номер один в Україні. У Львові футбольна атмосфера, я сумую за цим містом. Щиро вдячний місцевим вболівальникам, які колись мене дуже добре зустріли – кланяюся їм до ніг.

– Один з лідерів львівської команди – 34-річний Денис Кожанов. Зараз він переживає свою другу молодість, а шлях у великий футбол відкрили йому саме ви.

– Дениса я взяв з команди Другої ліги. Він і футболіст сильний, і людина хороша. На нього завжди можна було покластися. Приємно було працювати з такими людьми.

– Як ви вважаєте, яким чином розвиватиметься ситуація в Україні, зокрема, з футболом?

– Я можу вважати по-різному, але тільки Бог усе бачить і знає. Однак я вірю у те, що буде краще. І не сумніваюся. Люди повинні жити у нормальній атмосфері без обстрілів та іншого жаху.

"Одне слово Путіна – і весь український народ скаже "спасибі". Валерій Яремченко – про Шахтар, Лобановського і "русский мир" на Донбасі