Перед началом встречи Минай – Львов работники стадиона Авангард готовили поле всеми возможными способами. В ход пошел даже электрочайник.

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Как сообщает Meta-ratings, причина использования интересных технологий была довольно простой. Разметка была нанесена до того, как газон накрыли специальной пленкой. Когда ее убрали, то в нескольких местах нужно было восстановить линии. При минусовой температуре краска загустела, а потому пришлось использовать горячую воду из электрочайника. Таким образом разметка была восстановлена.

Заметим, это не единственный курьезный случай, которым запомнился поединок закарпатской и львовской команд. Зрители также обратили внимание на интересную геометрию газона.

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