Перед початком зустрічі Минай – Львів працівники стадіону Авангард готували поле всіма можливими способами. В хід пішов навіть електрочайник.

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Як повідомляє Meta-ratings, причина використання цікавих технологій була досить простою. Розмітка була нанесена до того, як газон накрили спеціальною плівкою. Коли її прибрали, то у кількох місцях потрібно було поновити лінії. При мінусовій температурі фарба загусла, а тому довелось використовувати гарячу воду з електрочайника. Таким чином розмітка була відновлена.

Зауважимо, це не єдиний курйозний випадок, яким запам'ятався двобій закарпатської та львівської команд. Глядачі також звернули увагу на цікаву геометрію газону.

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