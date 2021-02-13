Минай и Львов провели насыщенную зимнюю паузу, прибегнув к масштабному обновлению состава – закарпатцы распрощались с семью исполнителями и набрали семь новых, а львовяне устроили аналогичный "размен" восемь на восемь. Главным новичком, конечно же, стал Милевский, приехавший вытаскивать ужгородцев с одиннадцатой позиции в таблице. На сборах он не забивал, поэтому в матче против "горожан" легендарный нападающий мог провести дебютный гол в Ужгороде. Конечно же, Артем начал поединок в старте.

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Впрочем, до перерыва Милевский остался не слишком эффективным в завершающей фазе, но в его активе было две передачи под удар (одну из них Миля провёл пяткой) и ещё одна хорошая скидка без выстрела.

В первой половине первого тайма на причудливо разрисованном поле доминировал Львов: уже на 3-й минуте Альваро вырвался один на один с Каниболоцким, а на 13-й бразилец повторил свой выход – в первом случае Антон спас Минай, но во втором нападающий пробил мимо голкипера в ближний угол. 0:1! "Горожане" вырвались вперед. Еще через пять минут после взятия ворот Брикнер мог повторить свой знаменитый шедевр времен выступлений за Олимпик, бахнув с лету с дальней дистанции – мяч прошел рядом с левой девяткой!

Минай перехватил инициативу ближе к середине первого тайма, едва не отыгравшись на 22-й минуте – это Кныш пробил низом с линии полукруга перед штрафной. Гостей спасла штанга. На 30-й минуте со стандарта под перекладину стрелял Нуриев, но Костик действовал внимательно. На 36-й "лисы" едва не забили с углового, подачу с которого Карась срезал в перекладину. К этому времени подопечные Василия Кобина владели мячом 68% игрового времени.

На 45-й минуте Минай запорол очередную возможность отыграться: Милевский сместился с фланга и выкатил передачу под удар Кнышу, однако удар у Даниила не получился. Наказание за расточительность прилетело в компенсированное время, когда Ренан второй раз за матч матч вывел Альваро один на один с Каниболоцким – бразилец вновь был безжалостным к Антону. Отдыхать команды отправились со счетом 0:2 в пользу Львова. Казалось, что это победа.

Впрочем, Минай не сдался. Василий Кобин в перерыве снял с игры Шпака и Петрусенко, бросив в бой Хахлева и Шиндера. Уже через минуту после начала второго тайма этот ход сработал: Кожанов с левого фланга забросил мяч в штрафную, защитники не смогли выбить подачу, а Шиндер замкнул слабеньким ударом в падении – впрочем, Антону удалось поймать Костика на противоходе. 1:2! Львов сразу же ответил дальним выстрелом Шины, но у Каниболоцкого не возникло с ним проблем.

Минаю удалось прижать Львов, а Милевский продолжал раздавать пасы пятками. К сожалению, в завершающей фазе закарпатцы выглядели слишком хаотично, позволяя "горожанам" уверенно сдерживать натиск хозяев. Василию Кобину пришлось на 60-й минуте снимать с игры Милевского, вместо которого вышел Угечукву – Виталий Шумский, в свою очередь, вместо Брикнера, Ренана и Эрнеста выпустил Довгого, Ныча и Чирьяка.

В последние полчаса Львов откровенно отбивался, однако Минаю не удавалось конвертировать свое владение в большое количество моментов. На 63-й минуте Нуриев метров с 11-ти запустил мяч в небо, на 67-й Шиндер с линии штрафной стрелял в ближний угол (Костик поймал сферу), а на 81-й Карась пробил головой в ближнюю девятку метров с шести (Костик снова спас) – вот и все, что удалось создать закарпатской команде. В конце концов, спастись Минаю не удалось. Финальный свисток зафиксировал тяжелую победу "горожан".

Таким образом, Львов прервал 4-матчевую безвыигрышную серию, набрав 12 очков и поднявшись аж на десятую позицию в турнирной таблице. Минай, имея в активе 10 зачётных баллов, теперь двенадцатый.

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