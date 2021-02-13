"Круги на полях": Минай шокировал газоном в матче УПЛ – забавная геометрия
Украинская Премьер-лига начала дарить курьезные эпизоды с первого после зимней паузы игрового дня.
Матч Минай – Львов имеет все шансы запомниться не только забитыми мячами.
Заря – Десна: видеотрансляция битвы за пьедестал УПЛ
С началом телетрансляции из Ужгорода зрителям бросилась в глаза интересная геометрия газона на стадионе Авангард. Местный агроном, очевидно, устроил дрифт при подготовке газона. По бровках поля отчетливо заметны закругления от поворотов косилки, а сами границы каждой полосы выглядят не слишком симметричными.
К слову, после первого тайма Минай уступает Львову (0:2) в дебютном матче Артема Милевского в составе закарпатцев. За "горожан" дважды забил Тавареш Альваро.
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