Львов активно начал встречу, у Альваро было аж два выхода один на один, и со второй попытки бразилец открыл счет. Минай мог быстро отыграться, однако удар Кныша попал в штангу. Перед перерывом Львов удвоил преимущество – Ренан во второй раз вывел Альваро на свидание с голкипером, а бразилец вновь его реализовал.

Львов удержал тяжелую победу над Минаем – Милевский дебютировал за "лис" в УПЛ, но не забил

После перерыва Минай отыграл один мяч. Кожанов забросил мяч в штрафную, а Шиндер, который появился на поле лишь во второй половине, поймал вратаря на противоходе. "Лисы" пытались отыграться в последние полчаса, однако Львов больше не пропускал.

Таким образом, Львов набрал 12 очков и поднялся аж на десятую позицию в турнирной таблице. Минай, имея в активе 10 зачетных баллов, теперь двенадцатый.