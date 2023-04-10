"Я не могу прекратить думать о Зинченко. На кону чемпионский титул, ты должен быть агрессивнее.

Фанаты Арсенала вынесли вердикт Зинченко – кто кого подставил, шансы на золото тают, провал Артеты и Ко не имел аналогов

Нельзя допускать такого. Зинченко должен играть более интенсивно. А он как на тренировке и не хочет, чтобы ему пробросили мяч между ног", – цитирует Каррагера Football London.

Напомним, Арсенал упустил победу над Ливерпулем, пропустив гол от Фирмино в конце встречи. Решающий мяч на совести Зинченко, который позволил Александер-Арнольду обыграть себя и отдать результативный навес.

Зінченко застав пробудження дракона і згорів: гра на три позиції, розпач, тролінг, бали і приємний нюанс проти Ліверпуля