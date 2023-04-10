"На кону чемпионский титул, а он как будто на тренировке": Каррагер уничтожил Зинченко за матч против Ливерпуля
Легендарный экс-защитник мерсисайдцев Джейми Каррагер дал оценку действиям Александра Зинченко в поединке 30-го тура АПЛ против команды Юргена Клоппа (2:2).
"Я не могу прекратить думать о Зинченко. На кону чемпионский титул, ты должен быть агрессивнее.
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Нельзя допускать такого. Зинченко должен играть более интенсивно. А он как на тренировке и не хочет, чтобы ему пробросили мяч между ног", – цитирует Каррагера Football London.
Напомним, Арсенал упустил победу над Ливерпулем, пропустив гол от Фирмино в конце встречи. Решающий мяч на совести Зинченко, который позволил Александер-Арнольду обыграть себя и отдать результативный навес.
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