"Я не можу припинити думати про Зінченка. На кону чемпіонський титул, ти маєш бути агресивнішим.

Фани Арсенала винесли вердикт Зінченку – хто кого підставив, шанси на золото тануть, провал Артети і Ко не мав аналогів

Не можна допускати такого. Зінченко має грати більш інтенсивно. А він наче на тренуванні і не хоче, аби йому прокинули м'яч поміж ніг", – цитує Каррагера Football London.

Нагадаємо, Арсенал втратив перемогу над Ліверпулем, пропустивши гол від Фірміно наприкінці зустрічі. Вирішальний м'яч на совісті Зінченка, який дозволив Александер-Арнольду обіграти себе і віддати результативний навіс.

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