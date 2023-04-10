"На кону чемпіонський титул, а він наче на тренуванні": Каррагер знищив Зінченка за матч проти Ліверпуля
Легендарний екс-захисник мерсисайдців Джеймі Каррагер дав оцінку діям Олександра Зінченка у поєдинку 30-го туру АПЛ проти команди Юргена Клоппа (2:2).
"Я не можу припинити думати про Зінченка. На кону чемпіонський титул, ти маєш бути агресивнішим.
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Не можна допускати такого. Зінченко має грати більш інтенсивно. А він наче на тренуванні і не хоче, аби йому прокинули м'яч поміж ніг", – цитує Каррагера Football London.
Нагадаємо, Арсенал втратив перемогу над Ліверпулем, пропустивши гол від Фірміно наприкінці зустрічі. Вирішальний м'яч на совісті Зінченка, який дозволив Александер-Арнольду обіграти себе і віддати результативний навіс.
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