Лідер збірної України Олександр Зінченко в недільний вечір перетворився в найпопулярнішу персону англійського футбольного ком'юніті. Щоправда, зібрав більше негативу. "Футбол 24" розповідає, що пішло не так.

Арсенал втратив очки з Ліверпулем і ускладнив собі боротьбу з Манчестер Сіті за титул. Олександр Зінченко, на жаль, став одним з антигероїв виїзду на Анфілд. Українець помилився у важливих епізодах, після яких команда Клоппа забила рятівні голи. Але були й позитивні моменти від Сашка. Спробуємо глибше проаналізувати його гру та причини невдачі.

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Всі знають, яка картина матчу зручна для Зінченка, а яка дуже важка. Коли команда грає з позиції сили, багато володіє м'ячем і сміливо обороняється – Олександр виглядає монстром. Коли команда проводить багато часу в позиційному захисті – він пливе під тиском.

Арсенал підтримував перший сценарій протягом стартових 30-35 хвилин. "Каноніри" сміливо перекривали кризовий Ліверпуль, територіально домінували та створювали хороші моменти. Зінченко весь час проводив в опорній зоні, граючи на підбираннях після командного пресингу. Лиш зрідка доводилося повертатися на фланг, щоб накрити Салаха в момент прийому м'яча.

Олександр брав активну участь у побудові атак, розбивав поганий пресинг Ліверпуля. Найчастіше зустрічався з м'ячем і відпрацював з найвищою точністю передач (95%). Це може свідчити про надмірну обережність, але українець постійно пасував вперед (обігруючись з Джакою і Мартінеллі). Став найкращим у команді за передачами з просуванням і увійшов у топ-3 за xThreat (дії, які наближають команду до гола).

Саме з дій Зінченка розпочалися обидві гольові атаки Арсенала. Щоправда, це просто приємний нюанс, формальність – ключові передачі там віддали інші люди. Значно цікавішим був епізод на 12 хвилині, коли Сашко розвернувся в центрі поля та відрізав 4 суперників, які були в першій хвилі пресингу Ліверпуля. Він розігнав атаку і сам її завершив непоганим ударом в дальній кут (0.45xGOT – Аліссону було непросто).

Наприкінці першого тайму все змінилося. Ліверпуль перехопив ініціативу, увімкнув режим знищення і змусив гостей притиснутися до воріт. Погані новини для Зінченка: потрібно багато працювати без м'яча, а в суперниках Салах, Александер-Арнольд і Хендерсон.

Артета довірився Олександру, але придумав хитрий трюк. В позиційній обороні персонально з Салахом грав центральний захисник Габріел. Бразилець висувався на фланг, а Зінченко сідав в центр захисту. Цікавий задум, який мав полегшити життя українцю. Частково він спрацював – Габріел добре виконав свою частину роботи, обмінюючись позиціями з нашим земляком і страхуючи його.

Але була інша проблема. Зінченку довелося балансувати між трьома позиціями та епізодично грати в центрі оборони. Складне завдання для непрофільного захисника. Одна справа фланг, де Сашко навчився орієнтуватися без м'яча, інша – центр, де загроза з усіх боків і щосекунди потрібно приймати правильні позиційні рішення. Зінченко не впорався.

Він ніби й контролював підключення Хендерсона, встановив тактильний контакт, але за мить втратив орієнтири. Зінченко смикнувся, чекаючи прострілу від Жоти вздовж воріт (по ідеї за це відповідав Рамсдейл), а пас пішов у центр штрафного, де залишився без опіки капітан Ліверпуля. Неправильно прочитав епізод через брак подібного досвіду. Так Арсенал вперше пропустив. Через хвилину камера вихопила, як Габріел щось емоційно пояснював українцю.

Помітно, що Зінченко губиться під час прострілів у штрафний майданчик. М'яч перехоплює його увагу. Ще один показовий епізод на початку другого тайму – Олекс грає по Салаху, але в момент подачі Робертсона вимикається та продовжує рух на автопілоті, залишаючи за спиною вільного бомбардира.

На нещастя Зінченка, Ліверпуль видав один з найпотужніших таймів у сезоні. Салах (забиває значно менше), Хендерсон (сильно здав, часто виходить зліва) і Трент (більше проблем позаду, ніж моментів попереду) пригадали золоті часи та почали безперестанку розривати фланг комбінаціями. Триголовий дракон прокинувся і спалив Сашка. Тиск був неймовірний. Навіть не було часу для обміну позиціями з Габріелем.

Очевидно, що в такому сценарії Зінченко страждав, не встигаючи накривати опонентів. І все одно кілька разів грамотно зіграв на перехопленнях, давши початок двом контратакам. Зрештою господарі дотиснули. Трент прокинув м'яч поміж ніг Зінченку та вирізав рятівний асист на Фірміно.

Зінченко дуже емоційно відреагував на свою помилку та заміну у матчі проти Ліверпуля: вірусні кадри

Виглядало це дійсно дуже жорстоко. Соцмережі кишать скрінами та нарізками того моменту. Чимало вболівальників Арсенала на емоціях кричать, що завжди знали, що Олександр не годиться, а фани інших клубів зловтішаються. Смакують фінти Нуньєса перед українцем (які жодної користі не принесли) та сміються зі сліз Сашка після заміни.

Nunez is something else man pic.twitter.com/cZnTOc76zY — Zayn  (@pant_peak) April 9, 2023

Українець розумів, що припустився критичних помилок, тому так відреагував. Але тут питання до Артети: чому тренер так довго тягнув із заміною Зінченка на Тірні (88 хвилина), який на свіжих ногах відразу додав швидкості та надійності?

Англійська преса врахувала результативні фейли Олександра, але не добила його оцінками. Деякі ЗМІ взагалі оцінили роботу Зінченка вище за Габріела, що відверто дивно. Однак журналісти тримали в голові внесок в побудову атак.

Середні 6 балів від Sky Sports, солідні 7 від Daily Mail. Від 90 min українець отримав 6 (третя найвища оцінка) і непоганий коментар: "Грандіозний на м'ячі, але залишав зліва забагато простору, яким користувався Салах".

"Багато часу проводив у центрі поля, внаслідок чого лівий фланг Арсенала виглядав вразливим", – ті ж акценти від видання Goal (5 балів). "Не забезпечив Арсеналу надійності, але це було важко зробити на Анфілді, якщо чесно. У моменті з останнім голом виглядав жахливо", – додає Football London (6 балів).

The Sun досить адекватно оцінив роботу Олександра – 6 балів. "Важка гра для українця, на якого постійно нападав Салах. В обороні кілька разів провалився, що нормально. Але пасував як завжди класно. Гарно розпоряджався м'ячем, допомагаючи пройти пресинг Ліверпуля. Але зрештою був спійманий на помилці".

У пам'яті вболівальників все ж більше закарбувався останній фейл, ніж хороша гра в першому таймі, тому вони суворіші. На BBC середній бал українця другий найгірший у стартовому складі Арсенала, а фани "канонірів" на порталі Fresh Arsenal взагалі вивели йому найнижчу оцінку (5.1).