"Мы сыграли хорошо, доминировали весь матч, но добыли лишь одно очко. На картинке, что я видел, офсайда не было. Возможно, кто-то мне объяснит это решение.

Драматичная концовка с "VAR-ограблением" в видеообзоре дерби Эвертон – Ливерпуль – 2 2

Я действительно поддерживаю VAR. В матче против Виллы подмышка Фирмино была в офсайде. Сейчас не было даже этого, все говорят мне, что это не было вне игры, но это не поднимает мне настроение. Мы потеряли Вирджила, и, возможно, Тьяго. В моменте с ван Дейком был чистый пенальти, я так думаю. Но и там заметили офсайд. Это точно не наш день", – цитирует Клоппа Liverpool Echo.

Эвертон и Ливерпуль остаются лидерами АПЛ, однако Челси в случае победы над Саутгемптоном опередит "красных".

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