Мане вывел Ливерпуль вперед уже на 3 минуте, но Эвертон довольно быстро ответил усилиями Кина. Пикфорду пришлось совершить несколько впечатляющих сейвов, чтобы уберечь свои ворота от второго гола "красных".

Евертон та Ліверпуль розійшлися миром – перша втрата Анчелотті, скасований гол "червоних" у компенсований час

Второй тайм получился не менее насыщенным. Соперники обменялись точными ударами лучших бомбардиров – Салаха и Калверта-Льюина. Доигрывали "ириски" в меньшинстве из-за грубого фола Ришарлисона. Компенсированное время подарило настоящую драму. Казалось, что Хендерсон вырвал все три очка для Ливерпуля, однако придирчивый VAR нашел миллиметровый офсайд у Мане – счет остался 2:2.