"Ми зіграли чудово, домінували весь матч, але здобули лише одне очко. На картинці, що я бачив, офсайду не було. Можливо, хтось мені пояснить це рішення.

Драматична кінцівка з "VAR-пограбуванням" у відеоогляді дербі Евертон – Ліверпуль – 2:2

Я справді підтримую VAR. У матчі проти Вілли пахва Фірміно була в офсайді. Зараз не було навіть цього, всі кажуть мені, що це не було поза грою, але це не піднімає мені настрій. Ми втратили Вірджила, і, можливо, Тьягу. У моменті з ван Дейком був чистий пенальті, я так гадаю. Але і там помітили офсайд. Це точно не наш день", – цитує Клоппа Liverpool Echo.

Евертон та Ліверпуль залишаються лідерами АПЛ, проте Челсі у разі перемоги над Саутгемптоном випередить "червоних".

Евертон та Ліверпуль розійшлися миром – перша втрата Анчелотті, скасований гол "червоних" у компенсований час