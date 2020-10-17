"На картинці, що я бачив, офсайду не було": Клопп обурений рішенням VAR, яке коштувало Ліверпулю перемоги в дербі
Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп не приховував розчарування від нічиєї з Евертоном (2:2).
"Ми зіграли чудово, домінували весь матч, але здобули лише одне очко. На картинці, що я бачив, офсайду не було. Можливо, хтось мені пояснить це рішення.
Драматична кінцівка з "VAR-пограбуванням" у відеоогляді дербі Евертон – Ліверпуль – 2:2
Я справді підтримую VAR. У матчі проти Вілли пахва Фірміно була в офсайді. Зараз не було навіть цього, всі кажуть мені, що це не було поза грою, але це не піднімає мені настрій. Ми втратили Вірджила, і, можливо, Тьягу. У моменті з ван Дейком був чистий пенальті, я так гадаю. Але і там помітили офсайд. Це точно не наш день", – цитує Клоппа Liverpool Echo.
Евертон та Ліверпуль залишаються лідерами АПЛ, проте Челсі у разі перемоги над Саутгемптоном випередить "червоних".
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