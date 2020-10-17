Чемпионат Англии 2020/21, 5-й тур

Эвертон – Ливерпуль – 2:2

Голы: Кин, 19, Калверт-Льюин, 81 – Мане, 3, Салах, 72

Удаление: Ришарлисон, 90 (Э)

Челси – Саутгемптон – начало в 17:00

Ньюкасл – Манчестер Юнайтед – начало в 22:00

Долгожданное мерсисайдское дерби началось быстрым голом, который забили подопечные Юргена Клоппа. Робертсон на правом фланге прокинул Коулмена и отдал идеальную передачу под удар Мане – с такого убийственного расстояния у голкипера не было ни единого шанса. "Ириски" отчаянно стремились отыграться и очень скоро им это удалось – Родригес закрутил с углового в штрафную, а Кин головой замкнул.

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После перерыва "красные" вновь вышли вперед. После прострела в штрафную, мяч рикошетом от защитника отскочил прямо под удар Салаху, который не растерялся и мощно пробил по центру ворот. Игроки Эвертона не желали так легко прерывать свою беспроигрышную серию и на 81-й сравняли счет. Динь ​​с левого фланга навесил в штрафную, где головой замкнул Калверт-Льюин. Под занавес встречи Ришарлисон получил прямую красную и оставил "ирисок" в меньшинстве. Мерсисайдцы сумели забить еще один, но после просмотра VAR на предмет офсайда гол был отменен. В конце концов, финальный свисток зафиксировал ничью – 2:2.

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