Эдуард Соболь все ближе к тому, чтобы покинуть французскую Лигу 1.

Украинский защитник Страсбура Эдуард Соболь попал на радары уже трех клубов Лиги Жупиле, сообщает Voetbalkrant.

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Кроме Вестерло Сергея Сидорчука, 28-летнего защитника хотят видеть в своем составе Генк и Гент. Отмечается, что Генк считает подписание украинца приоритетным для себя трансфером – Соболь в свое время хорошо зарекомендовал себя в Бельгии, выступая в Брюгге.

Напомним, Эдуард присоединился к Страсбуру зимой 2023 года. За полтора года он принял участие в 18 матчах и отметился одним ассистом. Украинец не входит в планы главного тренера середняка Лиги 1 Патрика Виейра (в текущем сезоне он сыграл в чемпионате Франции лишь 22 минуты), поэтому уход игрока не будет проблемой для эльзасцев.

К слову, контракт Соболя со Страсбуром действует до 30 июня 2026 года, а Transfermarkt оценивает его в 2 млн евро.

После 20-ти туров в турнирной таблице Лиги Жупиле Гент идет третьим, Генк – четвертым, а Вестерло – одиннадцатым.

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