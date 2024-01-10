Український захисник Страсбура Едуард Соболь потрапив на радари вже трьох клубів Ліги Жупіле, повідомляє Voetbalkrant.

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Окрім Вестерло Сергія Сидорчука, 28-річного оборонця хочуть бачити у своєму складі Генк і Гент. Зазначається, що Генк вважає підписання українця пріоритетним для себе трансфером – Соболь свого часу добре зарекомендував себе у Бельгії, виступаючи у Брюгге.

Нагадаємо, Едуард приєднався до Страсбура взимку 2023 року. За півтора року він взяв участь у 18 матчах та відзначився одним асистом. Українець не входить у плани головного тренера середняка Ліги 1 Патріка Вієйра (у поточному сезоні він зіграв у чемпіонаті Франції лише 22 хвилини), тож відхід гравця не буде проблемою для ельзасців.

До слова, контракт Соболя зі Страсбуром чинний до 30 червня 2026 року, а Transfermarkt оцінює його у 2 млн євро.

Після 20-ти турів у турнірній таблиці Ліги Жупіле Гент йде третім, Генк – четвертим, а Вестерло – одинадцятим.

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